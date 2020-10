Bolsa de Tóquio encerra operações hoje devido a problema técnico

"Lamento muito que os investidores tenham visto as suas oportunidades de investimento limitadas no mercado, que está paralisado", disse o porta-voz do governo japonês, Katsunobu Cato.

Kato disse que a Agência de Serviços Financeiros pediu ao grupo que opera a bolsa de valores, e ao próprio mercado, "para tomar medidas para descobrir a causa do erro e recuperar o sistema.

A Bolsa de Hong Kong suspendeu a negociação de todos os títulos cotados hoje e deve-se a "um problema relacionado com a informação do mercado", de acordo com uma declaração do Japan Exchange Group, o operador da bolsa de valores de capital japonês.

O anúncio veio minutos antes da abertura da principal bolsa de valores do Japão, que fechou no dia anterior com uma queda de 1,5% na sua referência, o Nikkei.

A decisão afeta o sistema que distribui dados tais como preços de mercado e utilizados para calcular os índices do parquet de Tóquio, o qual decidiu, portanto, congelar a negociação de todos os títulos e deixar de aceitar novas ordens, disse o Japan Exchange Group.

Esta foi a primeira suspensão desta escala da bolsa de Tóquio devido a um problema informático desde 2005, quando foi suspensa por mais de quatro horas devido a uma atualização falhada do sistema utilizado na altura.

Mais recentemente, em 2012, a principal bolsa de valores do Japão teve de parar de negociar para algumas empresas pelo menos duas vezes devido a uma falha nos seus sistemas de backup.

Um total de 3.700 ações estão cotadas nas várias secções da Bolsa de Tóquio, que é a terceira maior bolsa de valores do mundo em termos de capitalização.