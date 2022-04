Bolsa de Tóquio fecha a ganhar 0,19%

Pelo contrário, o segundo indicador, o Topix, fechou a cair 0,23%, para 1.949,12 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

A maioria das bolsas esteve em baixa hoje na Ásia, com o prolongar da invasão russa a aumentar as preocupações com a subida da inflação e o impacto no crescimento econômico global.

Os preços ao consumidores, de alimentos a roupas, já estavam a subir e a guerra na Ucrânia aumentou a volatilidade dos preços da energia.

O Banco Mundial cortou hoje a sua previsão de crescimento económico para a região da Ásia-Pacífico, incluindo a China - motor de crescimento da região -, face à invasão da Ucrânia e outras adversidades.