Bolsa de Tóquio fecha a subir 0,41%

No fim da sessão, o segundo indicador, o Topix, ganhou 0,11%, para 1.878,51 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Com a exceção de Sydney, todas as bolsas asiáticas subiram hoje, um dia após as ações nos Estados Unidos terem registado fortes ganhos.