Bolsa de Tóquio sobe 2,56% no fecho

O segundo indicador, o Topix, avançou 2,21% para 1.458,28.

O mercado abriu em alta, animado por uma certa sensação de alívio em relação à pandemia da covid-19, depois de vários países terem começado a reduzir as restrições de movimentos e comerciais, perante uma aparente diminuição da propagação do novo coronavírus.

Os investidores em Tóquio também reagiram positivamente aos dados sobre as exportações da China, melhores do que o esperado, e ao anúncio da China e dos Estados Unidos a reafirmar o seu empenho na implementação do acordo comercial bilateral.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

A bolsa de Tóquio esteve fechada na quarta-feira por ser feriado no país.