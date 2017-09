Bolsa de Wall Street negoceia em alta ao início da sessão

Lusa07 Set, 2017, 17:30 | Economia

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,11% para 21.830,92 pontos e o Nasdaq avançava 0,04% para 6.395,80.

O índice alargado S&P 500 fixou-se em 2.467,04 pontos, registando uma subida de 0,06%.

Após uma reunião do Conselho de Governadores, em Frankfurt, o BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a taxa aplicável às operações principais de refinanciamento a manter-se em zero.