Bolsa de Wall Street segue em alta a recuperar das sessões anteriores

19 Out, 2018, 16:42

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,68% para 25.551,79 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,04% para 7.563,07 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,30% e estava em 2.777,17 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou em baixa, com os investidores preocupados com a subida das taxas de juro, com as relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita e com o orçamento italiano. O Dow Jones cedeu 1,27% e o Nasdaq recuou 2,06%.