Bolsa de Wall Street segue em alta ao início da sessão

Às 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,22% para 25.381,60 pontos e o Nasdaq subia 0,08% para 7.810,46 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.829,40 pontos, mais 0,09%.

A Rússia qualificou hoje de "histeria" que "ridiculariza" os Estados Unidos as acusações de ingerência russa no processo eleitoral norte-americano, após os serviços de informação dos EUA terem acusado Moscovo de interferir.

"Não apenas esta histeria, que dura há dois anos acerca da suposta ingerência russa que nunca ocorreu, mina as relações bilaterais, mas ridiculariza todo o sistema político norte-americano", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, numa conferência de imprensa.

Vários responsáveis norte-americanos, do chefe de um serviço de informações ao diretor do FBI, acusaram na quinta-feira a Rússia de continuar as suas tentativas para "enfraquecer e dividir" os Estados Unidos, interferindo no processo eleitoral norte-americano e imiscuindo-se no debate político.

A Rússia é acusada pelos serviços secretos norte-americanos de ingerência durante a eleição presidencial de 2016, que deu o poder a Donald Trump.