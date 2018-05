Bolsa de Wall Street segue em alta após avanços entre EUA e China a nível comercial

Lusa21 Mai, 2018, 15:37 | Economia

Cerca das 15h00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,12% para 24.991,47 pontos e o Nasdaq avançava 0,94% para 7.423,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,84% e estava em 2.735,72 pontos.

Durante o fim de semana, a China e os Estados Unidos anunciaram que foi alcançado um acordo de princípio para reduzir o défice comercial norte-americano e para a suspensão de um aumento de taxas alfandegárias, afastando o cenário de uma guerra comercial.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, anunciou, no domingo, a suspensão temporária das tarifas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio provenientes da China, confirmando a existência de um consenso entre as duas partes.

Por sua vez, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que disse à agência Xinhua que os dois Governos acordaram "não se envolver numa guerra comercial".