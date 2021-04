Bolsa de Wall Street segue em alta após dados sobre recuperação económica nos EUA

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,41% para 33.956,87 pontos e o Nasdaq avançava 0,42% para 14.108,48 pontos.

O índice alargado S&P 500 aumentava 0,73% para 4.213,73 pontos.

A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anualizado de 6,4% no primeiro trimestre, impulsionada pelos programas de apoio governamental e pela diminuição dos casos de covid-19, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Excluindo a expansão excecional de 33,4% no segundo trimestre de 2020, este foi o crescimento trimestral mais forte desde julho de 2003.

Entre janeiro e março, as famílias e as empresas receberam ajudas financeiras no âmbito dos dois programas de relançamento económico aprovados no Congresso, um no final de dezembro e outro no início de março.

As injeções de dinheiro proporcionadas por estes programas de relançamento do Governo federal permitiram um aumento dos gastos e o ritmo enérgico da campanha de vacinação também favoreceu a recuperação económica.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após a reunião do banco central norte-americano que deixou as taxas de juro inalteradas.

Após o encerramento do mercado de Wall Street, a Apple divulgou resultados que mostraram que os lucros atingiram os 23,6 mil milhões de dólares (19,5 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, enquanto a faturação cresceu 54%, para 89,6 mil milhões de dólares.

Por sua vez, o Facebook também anunciou que quase duplicou o lucro no primeiro trimestre, em termos homólogos, para 9,5 mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros). Os números da faturação, que subiu 48% para 26,2 mil milhões de dólares e que assenta essencialmente nas receitas de publicidade, excederam as expectativas dos analistas.

Hoje, a Apple subia 0,97% e o Facebook disparava 6,73%, contagiando outras grandes tecnológicas como Alphabet (1,54%), Microsoft (0,26%) e Amazon (1,06%).