Bolsa em Wall Street abre no `verde` com tecnológicas a recuperarem terreno

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,48% para 33.461,34 pontos e o Nasdaq avançava 0,78% para 12.586,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 progredia 0,95% para 4.223,60 pontos, onde a Meta, dona do Facebook, Instagram ou Whatsapp, crescia 15,30%.

Neste índice, também a PTC crescia acima dos dois dígitos, com 14,76%.

No Dow Jones, a Sales Force (3,94%) e Visa (3,56%) eram as que mais subiam, enquanto Amgen (-3,07%) e Caterpillar (-4,83%) registavam as maiores quebras, com os investidores a não valorizarem o crescimento de 0,5% desta última no primeiro trimestre.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,19% para 33.301,93 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro, enquanto o alargado S&P500 subiu 0,21% para 4.183,96 pontos.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,01% para 12.488,93 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.