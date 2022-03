Bolsa em Wall Street segue a negociar em alta à espera da Fed

Cerca das 13h50 (hora de Lisboa), o Dow Jones subia 1,18% para 33.939,82 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 2,12% para 13.223,19 pontos. Já o S&P 500 ganhava 1,53 para 4.327,62 pontos.

Os três principais índices norte-americanos seguem, assim, a tendência de terça-feira, na qual registaram recuperações.

Os investidores aguardam hoje o fim da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Reserva Federal norte-americana (Fed), esperando a primeira subida desde 2018 do intervalo das taxas de referência, depois do banco central ter decidido em 2020 cortar duas vezes as taxas, fixando o intervalo no mínimo histórico entre 0% e 0,25%.

Marco Silva, consultor da ActivTrades, assinala que os investidores estão "muito expectantes para saber qual a avaliação que os membros da Fed fazem à economia dos EUA, bem como será o ritmo da normalização, seja nos juros, como na redução do balanço, tudo fatores que deverão manter a volatilidade elevada até sexta-feira".

A influenciar o sentimento dos investidores hoje estão ainda notícias de que o Governo chinês irá avançar com medidas para revitalizar a economia.

"Para além disso, e diretamente mais importante para o mercado, indicou que o Governo deverá introduzir medidas que beneficiem o mercado financeiro, tendo em conta os interesses dos investidores, o que significa um aliviar das medidas de controlo que têm sido implementadas às principais empresas chinesas, no sentido de não as deixar ser "demasiado importantes", algo que foi justificado dentro da estratégia de Xi Jinping, que prometeu "prosperidade para todos", tentando assim restringir igualmente o aumento do fosso social entre as diversas classes", destaca Marco Silva.

No mercado petrolífero, o petróleo bruto WTI ganha 0,64% para 97,08 dólares por barril.