Bolsas acentuam descidas na Europa e Estados Unidos

Lusa05 Ago, 2019, 16:31 | Economia

Às 15:52 (hora de Lisboa), o Dow Jones cedia 2,22% para 25.896,76 pontos e o Nasdaq recuava 2,89% para 7.772,61 pontos, depois de ter chegado a cair mais de 3% às 14:45.

O índice alargado S&P 500 perdia 2,20% e estava em 2.867,55 pontos.

As bolsas europeias negociavam igualmente em terreno negativo, com Londres a perder 2,59% e Paris 2,28%, a menos de uma hora do final da sessão. O principal índice da bolsa de Lisboa PSI20 recuava 1,14%.

Esta queda nos mercados ocorre depois de uma desvalorização da moeda chinesa, alimentando especulações sobre um gesto deliberado de Pequim para apoiar as exportações em plena guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu denunciando uma "manipulação da moeda", em mensagem na rede social Twitter.

"Esta violação vai acabar por enfraquecer consideravelmente a China ao longo do tempo", disse Trump.