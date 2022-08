Bolsas europeias abrem em terreno negativo e Lisboa segue tendência

O índice europeu Stoxx 600 perdia ligeiros 0,02% na abertura da sessão.

As perdas nas principais praças europeias oscilavam entre os 0,01% de Frankfurt (DAX) e os 0,28% de Londres (FTSE 100).

A bolsa de Madrid (IBEX 35) cedia 0,17%, a de Milão (FTSE MIB) 0,14% e Paris (CAC 40) 0,22%.

Os mercados europeus estão a ser influenciados por dados económicos menos positivos tanto na Europa como nos Estados Unidos, que coincidem com uma recuperação dos preços da energia, com os investidores a aguardarem a mensagem do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, na próxima sexta-feira, em Jackson Hole, Estados Unudos.

A incerteza sobre o caminho que o banco central norte-americano irá seguir tem tido reflexos na bolsa de nova-iorque, que encerrou em terreno negativo na terça-feira, em linha com as principais bolsas europeias, com exceção de Milão, que encerrou com ganhos.

Na terça-feira foi conhecido que a atividade económica na zona do euro se contraiu em agosto no setor privado, pelo segundo mês consecutivo, pressionada pela inflação que retraiu o consumo e pelas dificuldades de abastecimento, segundo o índice de gestores de compras (PMI).

O euro subiu na véspera face ao dólar, após sete sessões consecutivas em queda, mas continuou a negociar abaixo de um dólar, seguindo pressionado pela inflação e pelas taxas de juro, depois de ter negociado abaixo da paridade, pela segunda vez este verão.

O preço do barril de Brent para entrega em outubro subiu 3,90% superando a barreira dos 100 dólares que tinha baixado no início do mês.

O Nikkei, índice principal da bolsa de Tóquio, encerrou hoje em baixa de 0,49%.