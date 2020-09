Bolsas europeias em baixa, arrastadas pela tendência de Wall Street

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,02% para 361,32 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt recuavam 0,24% e 0,18%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,01% e 0,11%, respetivamente. Londres era a exceção, já que subia 0,30%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, caía 0,11% para 4.028,78 pontos.

Na Europa, onde começa a última ronda de negociações prevista sobre a futura relação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido depois do `Brexit`, os principais mercados uniam-se à tendência de baixa de Wall Street, com os investidores muito pendentes da evolução da pandemia e as possíveis medidas que serão tomadas pelos diversos Governos como as restrições de mobilidade, que poderõ afetar ainda mais a economia.

No outro lado do Atlântico, Wall Street fechou em baixa, depois de três dias de ganhos, muito pendente do primeiro debate das presidenciais nos Estados Unidos , entre o Presidente Donald Trump e o candidato democrata, Joe Biden.

Analistas citados pela Efe defendem que o debate não deverá ter grande impacto nas intenções de voto dos norte-americanos, já que alegam que não deu grandes contributos esclarecedores.

Como pano de fundo, as tensões entre Washington e Pequim mantêm-se depois de no domingo um juiz federal norte-americano ter bloqueado a ordem de Donald Trump, de proibir as descargas da TikTok.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,48% para 27.452,66 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,29% para 11.085,25 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1734 dólares, contra 1,1738 dólares na terça-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 40,75 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,07 dólares na terça-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.