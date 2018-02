Bolsas europeias fecham no vermelho na sequência do dia negro de Wall Street

RTP06 Fev, 2018, 17:54 / atualizado em 06 Fev, 2018, 18:51 | Economia

Das 18 empresas cotadas do índice de referência da bolsa lisboeta, 12 fecharam no vermelho. A Sonae SGPS perdeu quase três por cento na sessão, seguida da Novabase (-2,64 por cento) e da Ibersol (-2.56 por cento). O BCP perdeu também mais de dois por cento.



Seis cotadas fecharam o dia no verde. A Pharol lidera com uma subida de 14,75 por cento, seguida da Sonae Capital que valorizou 3,36 por cento. A Navigator (0,05 por cento), a Altri (0,77 por cento), a Corticeira Amorim (0,79 por cento) e os CTT (1,35 por cento) também valorizaram na sessão desta terça-feira.



Apesar de ter fechado no vermelho, a bolsa portuguesa até apresentou uma queda inferior às verificadas nas congéneres europeias. Em França, o CAC40 perdeu 2,35 por cento. O FTSE britânico desvalorizou 2,64 por cento e o Dax alemão caiu mais de 2,3 por cento. Em Espanha, o Ibex perdeu 2,5 por cento durante a sessão desta segunda-feira.



Na última noite, também as bolsas asiáticas tinham fechado no vermelho. Tóquio desvalorizou 4,7 por cento e Sidney perdeu mais de três por cento.

A ressaca de Wall Street



A desvalorização nos mercados europeus e asiáticos segue-se àquela que foi uma segunda-feira negra em Wall Street. O Dow Jones desvalorizou 4,6 por cento naquela que foi a maior queda em percentagem desde agosto de 2011. O índice perdeu 1.175 pontos numa só sessão – a maior queda em pontos da sua história.



Esta terça-feira, a bolsa norte-americana não apresenta uma tendência definida. O Dow Jones abriu a desvalorizar mais de dois por cento antes de subir mais de 1,5 por cento. Voltou depois a cair antes de regressar ao verde.



Esta forte queda em Wall Street – que se junta às perdas sofridas no fim da última semana – acontece depois de meses de subidas nas bolsas. “Muitos investidores já não estavam habituados às perdas nos mercados”, analisa Jean-François Robin, responsável do banco de investimento Natixis, à France Presse.



Os analistas apresentam vários possíveis motivos para esta queda, nomeadamente o forte crescimento que se verificou ao longo dos últimos meses.



A descida surge depois de ter sido anunciado, na passada sexta-feira, que os salários aumentaram significativamente nos Estados Unidos. Os investidores temem assim um aumento da inflação e das taxas de juros.



Descartada fica por agora uma crise de grandes proporções, como a vivida em 2008, até porque a economia segue um rumo favorável e as grandes empresas seguem com grandes lucros. As preocupações que ostentam quanto ao futuro estão sobretudo relacionadas com o aumento da inflação e das taxas de juros que são, na verdade, símbolos que a economia vive atualmente um bom momento.



O facto é que os bancos centrais têm facilitado os investimentos, com as políticas de compra de dívidas e de manutenção dos juros a níveis muito baixos. Com a melhoria da economia, estas políticas deverão inverter-se, o que também preocupa os investidores.



Esta queda acontece precisamente no momento em que muda a liderança da Reserva Federal e em que não se conhece a política que será agora seguida.



“Durante muitos anos sabíamos que podíamos contar com Ben Bernanke ou Janet Yellen para intervir caso os mercados desvalorizassem muito. Com Jerome Powell, não sabemos o que ele fará”, explica Gregori Volokhine, responsável da financeira Meeschaert contactado pela France Presse.