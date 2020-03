Bolsas europeias invertem tendência de abertura e seguem no `vermelho`

Às 13:00 (hora de Lisboa), o índice PSI20 subia 0,05% para 4.768,32 pontos, depois de a bolsa de Lisboa ter terminado a semana com uma perda acumulada de 11,53%, acompanhando as descidas das bolsas mundiais, contaminadas pelos receios em relação ao coronavírus.

As principais bolsas europeias, que abriram hoje com subidas entre 1,5% e 1,3%, recuaram depois de a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ter revisto em baixa de 2,9% para 2,4% a sua previsão para o crescimento mundial.

A meio da sessão, Milão perdia 3,30%, Madrid 1,45%, Frankfurt 1,37%, Paris 0,81% e Londres 0,57%.

Após a forte descida da semana passada, a mais violenta em 12 anos, a recuperação que o mercado registava durante a manhã baseava-se "na esperança de uma intervenção coordenada dos bancos centrais nas próximas semanas", segundo Michael Hewson, analista da CMC Markets.

Na sexta-feira, o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, afirmou que o banco central está preparado para agir e apoiar a economia dos Estados Unidos se esta for duramente afetada pela epidemia causada pelo coronavírus.

Os investidores interpretaram a mensagem como uma possibilidade de descida das taxas de juro de referência.

Hoje, foi a vez de o Banco de Inglaterra indicar que vai trabalhar com o Tesouro e com o regulador financeiro para proteger a estabilidade financeira e monetária.

O banco central do Japão também se comprometeu a intervir para garantir a estabilidade dos mercados financeiros, levando a bolsa de Tóquio a subir hoje no fecho, com o índice Nikkei a ganhar 0,95%.