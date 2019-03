Bolsas europeias mistas à espera de novo de desenvolvimentos do Brexit

Lusa27 Mar, 2019, 09:04 | Economia

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,01% para 377,21 pontos.

As bolsas de Londres e Milão subiam 0,15% e 0,10%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Madrid recuavam 0,10%, 0,02% e 0,17%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 08:50 o principal índice, o PSI20, avançava 0,39% para 5.165,42 pontos.

Os investidores estão cautelosos à espera de novidades sobre o `Brexit`, depois de, na segunda-feira, o parlamento britânico ter tomado o controlo para votar um plano "B" para a saída do país da União Europeia (UE).

As possíveis opções ao acordo de May com a Comissão Europeia que se poderiam incluir no plano "B" ainda não estão decididas, mas poderiam incluir vias como um segundo referendo, uma saída não negociada da União Europeia ou um cancelamento do `Brexit`.

Na passada quinta-feira, a União Europeia (UE) aprovou um adiamento da data do `Brexit`, previsto para 29 de março, mas com dois cenários possíveis em função de se o Parlamento britânico aprovar, ou não, o acordo celebrado entre o Reino Unido e a Comissão Europeia.

Assim, se o Parlamento britânico aprovar o pacto, o `Brexit` será adiado até 22 de maio, mas se não der `luz verde` a saída será adiada apenas até 12 de abril.

Em Nova Iorque, a bolsa terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,55% para 25.657,73 pontos, depois de ter atingido em 03 de outubro os 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,71% para 7.691,52 pontos, após ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1262 dólares, contra 1,1280 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu hoje em alta, a cotar-se a 68,20 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,32% do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.