Bolsas europeias negoceiam em alta animadas por acordo com o México

Lusa10 Jun, 2019, 09:35 | Economia

Cerca das 08:18 (hora de Lisboa), o STX Europ 600 ganhava 0,24% para 378,38 pontos, com Londres a subir 0,39%, França a avançar 0,39%, Frankfurt a recuperar 0,62%, Madrid a subir 0,49% e Milão em alta de 0,38%.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor hoje, após chegar a acordo com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

As praças bolsistas na Ásia reagiram em alta, pois se as duas partes não tivessem chegado a um acordo, as tarifas entrariam em vigor e afetariam todas as importações mexicanas, com taxas que começariam em 5%, subindo a cada mês até atingir 25% em outubro.

No entanto, os analistas da agência financeira Bloomberg referiram que as atenções deverão agora voltar-se para a frente das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, ter dito na reunião de ministros das Finanças e de governadores dos bancos centrais, que decorreu este fim de semana no Japão, que o "progresso principal" deverá surgir na Cimeira do G20 no final do mês, quando Donald Trump e Xi Jinping se encontrarem.

O euro, por sua vez, estava hoje a desvalorizar-se ao cotar-se a 1,1305 dólares, contra os 1,1337 dólares de sexta-feira.

Já o barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres ao cotar-se a 63,59 dólares, mais 0,58% que no fecho do dia anterior.