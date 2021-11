Bolsas europeias negoceiam em alta animadas por recordes em Wall Street

Cerca das 08:25 (hora de Lisboa), o EuroStoxx 600 subia 0,27% para 487,48 pontos.

A bolsa de Londres valorizava 0,34%, Paris subia 0,45%, Frankfurt avançava 0,23%, Madrid ganhava 0,45% e Milão subia 0,53%.

As principais praças europeias prosseguem hoje em alta animadas pelo fecho na quinta-feira da bolsa nova-iorquina, que apresentou novos recordes dos índices S&P500 e Nasdaq e devido também ao otimismo denotado pelos investidores de que a recuperação da pandemia pode resistir à inflação elevada e ao aperto da política monetária.

O mercado de ações da China liderou os ganhos asiáticos, enquanto o Japão fechou em alta com a confirmação do pacote de estímulo.

A marcar a sessão está também o discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no Congresso Bancário Europeu, e mais tarde, nos Estados Unidos, a intervenção do Governador da Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, sobre as perspetivas económicas, bem como o discurso do vice-presidente do banco central norte-americano, Richard Clarida, sobre as perspetivas para a coordenação da política monetária.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos, por sua vez, subiu um ponto base para 1,60%, enquanto o euro se transacionava a 1,1356 dólares.

O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTS) valorizou 0,8% para 79,67 o barril, enquanto o preço do ouro valia 1.858,55 dólares a onça.