Bolsas europeias negoceiam mistas

Pelas 08:07 em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 valorizava 0,21% para 446,21 pontos, com Londres a cair 0,06%, Madrid a perder 0,05%, Paris a subir 0,57%, Frankfurt a ganhar 0,19% e, Milão a vanaçar 0,81% e Lisboa a recuperar 0,38%.

Na segunda-feira, Wall Street encerrou em terreno misto, com o índice Dow Jones Industrial a cair 0,41%, o tecnológico Nasdaq ganhar 1,56% e o S&P500 recuperar 0,69%.

O mercado aguarda com ansiedade a próxima reunião do banco central norte-americano (Fed) em Jackson Hole (Wyoming, EUA), após a qual o presidente, Jerome Powell, falará nesta sexta-feira.

Na segunda-feira, o banco central chinês (PBoC) anunciou que as principais instituições bancárias no país com poder de definição sobre as taxas de referência decidiram reduzir em 10 pontos base a taxa de juro a 1 ano para 3,45%, o que ficou aquém do esperado pelos analistas de mercado.

Por outro lado, decidiram manter inalterada a taxa de juro a 5 anos nos 4,20%.