Bolsas europeias recuperaram do vermelho com fecho em alta

As bolsas europeias reagiram em alta às perdas desta segunda-feira, motivadas pelas falências de Bancos nos Estados Unidos. O dia começou com as principais praças da Ásia ainda a perder, com mínimos de novembro. A Europa também iniciou a sessão no vermelho, mas encerrou com a maioria das grandes bolsas com ganhos. Na origem da recuperação das perdas, estão declarações de altos responsáveis que garantem a estabilidade do sistema financeiro na Europa e nos Estados Unidos.