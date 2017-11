Bolsas europeias seguem a negociar negativas

Lusa15 Nov, 2017, 09:16 | Economia

Pelas 08:45 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 0,48% para os 3.539,12 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,28% de Paris e as de 0,73% de Frankfurt.

Lisboa seguia com o principal índice, o PSI20, a cair 0,25% para os 5.255,40 pontos, alinhado com as congéneres europeias.

No mercado de divisas, o euro valoriza-se até aos 1,1791 dólares, enquanto nas matérias-primas, o barril de crude Brent, de referência na Europa, cedia para os 61,40 dólares.