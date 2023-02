Bonificação dos juros abrange todos os créditos à habitação

O ministro das Finanças garante que a bonificação dos juros vai abranger todos os créditos à habitação, mesmo os realizados antes de 2018. Fernando Medina explica que vão poder usufruir do apoio do Estado todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão de IRS e com crédito abaixo dos 200 mil euros.