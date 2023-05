BPI contribui com 72 ME para resultados do CaixaBank no primeiro trimestre

O grupo CaixaBank, que controla o BPI em Portugal, teve lucros de 855 milhões de euros entre janeiro e março, mais 21,1% do que no mesmo período do ano passado, segundo dados conhecidos hoje.

Estes lucros teriam sido 30% superiores sem o impacto do imposto extraordinário e temporário sobre a banca em Espanha, em vigor desde janeiro, e que, no caso do Caixabank, se traduziu num pagamento de 373 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, disse o banco, num comunicado.

Sobre a atividade do BPI, o presidente executivo (CEO) do grupo Caixabank, Gonzalo Gortázar, disse numa conferência hoje, em Valência, cidade espanhola onde o banco tem sede, que continua a ter uma evolução "muito positiva".

Gonzalo Gortázar destacou o crescimento, no primeiro trimestre deste ano, da área da concessão de crédito do BPI, em especial, empréstimos para compra de casa, "que continua a crescer desde há vários anos".

Em paralelo, a morosidade (atrasos ou incumprimentos no pagamentos das prestações dos empréstimos) é "muito baixa" no BPI e foi 1,9% no primeiro trimestre do ano, realçou Gonzalo Gortázar.

O CEO do CaixaBank defendeu que a evolução dos resultados e dos índices de eficiência do BPI, nos últimos sete anos, desde que o grupo espanhol passou a controlar o banco português, é "um paradigma de êxito de operações transfronteiriças corporativas na zona euro".

O BPI acaba de anunciar, em Lisboa, que teve lucros consolidados de 85 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 75% do que nos primeiros três meses do ano passado.

Segundo os resultados do CaixaBank hoje divulgados, num contexto de subida das taxas de juro, a carteira de empréstimos para habitação do grupo "continua marcada pelo aumento das amortizações" e caiu 1,4% até ao final de março.

No entanto, a concessão de novos créditos aumentou em todos os segmentos, comparando com o primeiro trimestre de 2022, "devido à resiliência da economia": mais 6% no caso da habitação, mais 4% nos empréstimos para consumo e mais 21% no crédito a empresas.

Em paralelo, o rácio de morosidade registou "níveis mínimos históricos" de 2,7% no final do primeiro trimestre e os "saldos duvidosos" desceram para os 10.447 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de hoje, Gonzalo Gortázar destacou que, num contexto de "muita volatilidade" e "incerteza", o CaixaBank teve no primeiro trimestre do ano um "desempenho comercial francamente muito bom", traduzido num aumento dos recursos dos clientes, na evolução da área dos seguros e no crescimento de novos créditos.

O CaixaBank destacou ainda que a economia demonstrou ser "mais resiliente do que o previsto" neste período.

O grupo CaixaBank fechou 2022 com lucros de 3.145 milhões de euros, menos 39,8% do que em 2021, quando os resultados tiveram o impacto extraordinário da fusão com o Bankia.

Comparando parâmetros homogéneos, os lucros no ano passado cresceram 29,7% em comparação com 2021.