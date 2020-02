BPI diminui lucros em 33% para 328 milhões de euros em 2019

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição liderada por Pablo Forero assinala que dos 327,9 milhões, 230 são resultado da atividade em Portugal.

"O contributo do BFA [Banco de Fomento Angola] para o lucro consolidado de 2019 ascendeu a 78,9 milhões de euros (+8% yoy -`year on year`, comparação com o período homólogo-) e o BCI, em Moçambique, contribuiu com 18,7 milhões de euros (-11% yoy) em 2019", assinala o banco detido pelo espanhol CaixaBank.