BPI distribui dividendo de 13 milhões de euros ao CaixaBank em setembro

"O Conselho de Administração já aprovou a proposta de distribuição de 15%, que serão liquidados em setembro de 2021, em absoluta correspondência com as recomendações dos reguladores", disse o presidente executivo do BPI aos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação de resultados (lucro de 104,5 milhões de euros).

O gestor explicou que o valor do dividendo a pagar ao CaixaBank corresponderá a 13 milhões de euros, pois o valor incide sobre o lucro líquido individual e não sobre o resultado consolidado.

No dia 15 de dezembro de 2020, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que os bancos da zona euro podem voltar a pagar dividendos, mas com sujeição a limites, de forma a proteger o seu capital.

A distribuição de dividendos não deverá exceder os 15% dos lucros acumulados de 2019 e 2020 ou 20 pontos bases do rácio de capital CET1.

O BCE recomendou, no entanto, que os bancos "exerçam extrema prudência" nessa distribuição e considerem "não distribuír nenhuns dividendos" até 30 de setembro de 2021.

O BPI registou lucros de 104,8 milhões de euros em 2020, uma descida de 68% face aos 327,9 milhões de euros registados em 2019, divulgou hoje o banco.

De acordo com um comunicado hoje emitido, o banco registou "151 milhões de euros e imparidades de crédito líquidas, incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões para prevenir potenciais impactos da pandemia".

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco, o presidente executivo João Pedro Oliveira e Costa disse que a "grande parte" dos resultados é explicada pelas imparidades e também pela descida acentuada dos contributos do BFA de Angola e do BCI de Moçambique.