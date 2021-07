BPI quer de futuro distribuir em dividendos metade dos lucros

"É fundamental o pagamento de dividendos. Em qualquer empresa, é fundamental a atração de capital, a manutenção de confiança dos acionistas. O pagamento de dividendos é o retorno desse investimento, sobretudo numa instituição muito capitalizada como o BPI", disse o presidente executivo do BPI na apresentação dos resultados do primeiro semestre.

Questionado sobre se o banco irá retomar a distribuição de dividendos, após o Banco Central Europeu (BCE) ter levantado as restrições, o gestor disse que o BPI já tinha decidido suspender os dividendos até outubro, mas que após essa data "é razoável prosseguir esse objetivo" e pagar dividendos ao acionista.

Oliveira e Costa recordou que hoje o Caixabank anunciou que pretende distribuir em dividendos 50% dos resultados, considerado que essa política de dividendos também faz sentido para o BPI.

"É perfeitamente razoável para uma entidade como o BPI, que tem capital bastante elevado", disse.

O BPI é detido na totalidade pelo grupo espanhol CaixaBank, que hoje anunciou lucros de 4.181 milhões de euros no primeiro semestre, 20 vezes mais do que no mesmo período de 2020, devido aos impactos extraordinários relacionados com a fusão com o Bankia.

O Caixabank está em processo de reestruturação, tendo previsto a saída de mais de 6.000 trabalhadores.

O BPI divulgou hoje lucros consolidados de 185 milhões de euros no primeiro semestre, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2020.

O angolano BFA aprovou, no segundo trimestre, o dividendo ordinário de 2020 e uma distribuição de reservas livres, o que teve um impacto de 92 milhões de euros nos lucros o BPI.

Segundo João Pedro Oliveira e Costa, quando o BPI voltar a distribuir dividendos ao CaixaBank, parte dos lucros pagos "voltam para a sociedade através da Fundação La Caixa", que apoia iniciativas na área da saúde, educação e cultura.