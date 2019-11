BPI vende 200 ME em crédito malparado e ativos imobiliários

De acordo com a instituição liderada por Pablo Forero, a "carteira foi adquirida pela entidade norte-americana Tilden Park Capital Management LP, após a conclusão de um processo de venda competitivo".

"Esta carteira tinha um valor bruto total de cerca de 200 milhões de euros, referentes a aproximadamente 1.800 contratos de créditos e 120 imóveis", adiantou ainda o banco detido na totalidade pelo espanhol CaixaBank.

O BPI referiu ainda que com a operação "alcançará, no final do ano, um nível de ativos não produtivos (`non performing assets`) inferior a 3,5%".

A venda foi feita "a fundos e sociedades geridos" pela Tilden Park, e o BPI não divulgou o valor do negócio.

O BPI registou lucros de 253,6 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma diminuição de 52% face aos 529,1 milhões de euros alcançados no mesmo período de 2018.

O rácio de exposição a crédito malparado no BPI situou-se nos 3,2% no final de setembro deste ano, uma diminuição face aos 3,5% registados no final de 2018.