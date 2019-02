Partilhar o artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME Imprimir o artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME Enviar por email o artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME Aumentar a fonte do artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME Diminuir a fonte do artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME Ouvir o artigo BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros em crédito malparado com lucros de 17 ME

Tópicos:

Atualmente, Moçambique BCI,