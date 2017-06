Partilhar o artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas Imprimir o artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas Enviar por email o artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas Aumentar a fonte do artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas Diminuir a fonte do artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas Ouvir o artigo BPN já custou ao Estado 3,66 mil ME - Tribunal de Contas

Tópicos:

BIC, Depósitos CGD, Parvalorem Parups,