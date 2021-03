Braga reabre feiras não alimentares em 6 e 8 de abril

Ricardo Rio acrescentou que será também autorizada, no da 08, a reabertura da chamada "feira do mercado", na alameda do Estádio Municipal.

As feiras e mercados não alimentares foram fechadas em 15 de janeiro, no âmbito do novo confinamento decreto pelo Governo face ao crescimento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

O plano de desconfinamento prevê a sua reabertura, por decisão municipal, a partir de 05 de abril.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.805 pessoas dos 818.787 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.