Bragança com 28 dos mais de 300 projetos em curso para novos regadios

Lusa24 Jul, 2019, 17:34 | Economia

Capoulas Santos visitou hoje alguns dos projetos no Nordeste Transmontano, onde estão a ser investidos 40 milhões de euros de um total de 333 milhões já aprovados e em execução por tudo o país.

Os investimentos estão a ser realizados no âmbito do Plano Nacional de Regadio que tem como meta aumentar em 100 mil hectares a área de rega em Portugal até 2023, com um apoio público global de 560 milhões de euros.

Os 28 projetos do distrito de Bragança representam, segundo o ministro, uma área de 430 hectares que irá beneficiar 933 explorações agrícolas.

O governante visitou hoje, em Alfândega da Fé, uma dessas obras para a reabilitação do perímetro da barragem da Estevaínha, onde foram investidos dois milhões de euros para acabar com as perdas de água no circuito.

Também em Alfândega da Fé, o ministro passou pela barragem da Camba com um projeto de sete milhões de euros.

A barragem da Estevaínha é a principal no regadio agrícola do concelho e foi construída há 60 anos. Estava muito degradada, com perdas de água, como observou a presidente da Câmara, Berta Nunes, indicando que falta agora reparar as perdas na própria barragem que rega olival, amendoal, cerejal, entre outras culturas.

O investimento que tem sido feito no regadio "deu aos agricultores a confiança para investirem em novas culturas" e "há privados a investir porque têm a garantia de que vão poder regar", garantiu a autarca.

O presidente da Associação de Regantes de Alfândega da Fé, Joaquim Ribeiro, antevê que "num futuro próximo" haverá necessidade de reforçar o regadio com mais uma barragem para dar resposta às solicitações.

Atualmente o regadio serve, segundo dados da associação, "400 quintais e hortas dentro da vila de Alfândega e cerca de 340 prédios rústicos, numa área de 740 hectares".

O ministro da Agricultura deslocou-se também ao concelho vizinho de Vila Flor onde vai começar a ser construída a barragem Redonda das Olgas, que representa o maior investimento em curso, 10 milhões de euros, nesta área na região.

Esta obra irá beneficiar cerca de 250 proprietários das localidades de Freixiel e Vieiro, garantindo a criação de uma albufeira com capacidade para armazenas seis milhões de metros cúbicos de água que, por gravidade, o que permitirá regar 600 hectares de terreno.

Os dados são do presidente da Câmara de Vila Flor, Fernando Barros, que destaca também "a importância de a albufeira servir o território como base de abastecimento de água no combate a incêndios e também a criação de potencial para o aproveitamento para lazer e recreio".

O ministro Capoulas Santos destacou a importância destes investimentos no regadio numa altura em que "a agricultura portuguesa tem tido um percurso de grande evolução e progresso nos últimos anos".

"Estamos a atingir recordes. Ainda hoje foi divulgado pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) que foi batido o recorde de produção de citrinos, que não era batido há 33 anos. E felizmente em muitos setores a agricultura passa um bom momento", sublinhou.