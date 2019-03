Brasil arrecada 50,1 milhões de euros em leilão de concessão de quatro áreas portuárias

Lusa22 Mar, 2019, 17:40 | Economia

Três áreas localizadas em Cabedelo, no estado da Paraíba, foram adquiridas por 54,5 milhões de reais (12,4 milhões de euros) pelo Consórcio Nordeste, representado pela Corretora Ativa.

Já a área portuária localizada no Porto de Vitória, no estado brasileiro do Espirito Santo, foi adquirida por 165 milhões de reais (37,6 milhões de euros) pelo Consórcio Navegantes Logística, representado pela corretora Itaú.

"O leilão confirmou a nossa expetativa de grande interesse e mais uma vez demonstra a confiança dos investidores daquilo que está sendo feito na gestão do presidente Bolsonaro", destacou Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura do Brasil num comunicado.

"São mais quatro ativos, que agora passam para a iniciativa privada. Isso vai trazer mais investimentos, que é o nosso grande objetivo. Tivemos disputa intensa no terminal de Cabedelo e um bom resultado no terminal de Vitória", avaliou o ministro.

O representante do Governo brasileiro também considerou que este leilão confirmou o interesse dos investidores e as metas de privatizações dos 100 primeiros dias do Governo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.