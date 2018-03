Brasil. Crescimento de 1% confirma saída da recessão

Carlos Santos Neves - RTP01 Mar, 2018, 15:44 / atualizado em 01 Mar, 2018, 15:51 | Economia

Em 2017, segundo os dados do Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, o Produto Interno Bruto do país sul-americano atingiu os 6,6 biliões de reais, o equivalente a cerca de 1,6 biliões de euros. É uma cifra que fica aquém das expectativas quer da generalidade dos analistas, quer do próprio Governo de Michel Temer, como observa a imprensa brasileira.



O Brasil começou a sair da recessão no início de 2017. A economia do país entrou em recuo a partir do segundo trimestre de 2014. Caiu 3,5 por cento em 2015 e 2016.

No derradeiro trimestre do ano passado, por comparação com o trimestre imediatamente anterior, a economia brasileira progrediu 0,1 por cento. Já relativamente ao quarto trimestre de 2016, o segundo de dois anos de recessão, a recuperação foi de 2,1 por cento.



A coordenadora de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, enfatizou, todavia, que o desempenho de 2017 foi insuficiente para ir além do que a economia crescia na primeira metade de 2011.



A contribuir para a recuperação, explicou Rebeca Palis, esteve sobretudo o sector da agricultura, destacando-se a produção de milho, com um crescimento de 55, 2 por cento, e de soja, que cresceu 19,4 por cento.



“Apesar do peso relativo menor, a colheita recorde representou a principal contribuição para o resultado positivo do PIB no ano”, afirmou a responsável.As exportações de bens e serviços do Brasil aumentaram 5,2 por cento, ao passo que as importações cresceram cinco por cento.





Os dados do IBGE mostram, em concreto, crescimentos nos sectores da agropecuária e dos serviços, de 13 e 0,3 por cento, respetivamente. Mas também uma estagnação do sector da indústria, que fechou o ano com a marca neutra de 0,0, apesar das subidas no domínio da extração, na ordem dos 4,3 por cento, e na transformação, de 1,8 por cento. A contrastar, a construção regrediu em cinco por cento.



A empurrar a recuperação do PIB em 2017 estiveram também os impostos sobre produtos e serviços e a poupança, cuja taxa recuperou de 13,9 por cento em 2016 para 14,8 por cento no ano passado.



Dos números do IBGE sobressai ainda a quebra da taxa de investimento, que em 2017 ficou nos 15,6 por cento do Produto; no ano anterior fora de 16,1 por cento.



Relativamente à procura interna, a formação bruta de capital fixo retrocedeu em 1,8 por cento e a despesa pública de consumo caiu 0,6 por cento.



A despesa de consumo das famílias subiu um por cento face a 2016, ano em que caiu 4,3 por cento. Algo que “pode ser explicado pelo comportamento dos indicadores de inflação, juros, crédito, emprego e renda no ano de 2017”, de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística.



