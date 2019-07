Brasil e China comprometem-se a aumentar a cooperação

Lusa26 Jul, 2019, 07:15 | Economia

Ernesto Araújo e Wang Yi, que é também conselheiro de Estado da China, comprometeram-se a elevar o relacionamento bilateral para "novos níveis", numa altura em que o governo de Jair Bolsonaro se reaproxima dos Estados Unidos de Donald Trump, por afinidade ideológica.

Os dois ministros reuniram no Palácio do Itamaraty, no III Encontro para o Diálogo Estratégico Global Brasil-China.

Em declarações à imprensa brasileira, Araújo disse que a aliança com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, é "essencial" para o desenvolvimento do seu país.

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral atingiu os 98.900 mil milhões de dólares, no ano passado, segundo dados oficiais.

O ministro brasileiro disse ainda que está à procura de "formas de impulsionar" o intercâmbio económico e diversificá-lo, sobretudo nas áreas agricultura, indústria e tecnologia.

"Temos o interesse recíproco de ter maior presença da China em investimentos em infraestruturas no Brasil", acrescentou.

E expressou a necessidade de "trabalhar para intensificar a cooperação no ensino", com maior intercâmbio entre estudantes de ambos os países, e o interesse "muito grande" em atrair "mais turistas" chineses.

Wang Yi expressou o seu desejo em "elevar o nível de cooperação prática", "fortalecer as sinergias" e aprofundar o seu relacionamento em áreas como agricultura, mineração, infraestrutura, aviação civil e cooperação espacial, entre outras.

"Vamos criar novos pontos de crescimento, também em inovação científica e na economia digital", descreveu.

O ministro chinês disse que ambos prometeram fortalecer o seu trabalho e "intensificar os intercâmbios" no quadro multilateral - os dois países são membros do grupo de economias emergentes BRICS ou do G20 - para "responder aos desafios globais e desempenhar um papel positivo na salvaguarda e promoção da paz e crescimento da economia mundial".

Araújo disse que foram convocadas reuniões específicas de "diálogo político" para discutir posições sobre "questões no Médio Oriente e na América Latina".

"O Brasil e a China são dois países que têm interesses diversos em todas as regiões do mundo e isso exige um diálogo profundo para entender melhor as respetivas posições e perceções sobre essas regiões", explicou.

Os dois ministros concordaram ainda em desenvolver o diálogo sobre "questões consulares" e "cooperação legal", com especial interesse no "interesse comum no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro".

Bolsonaro planeia fazer uma visita oficial à China, no final de outubro, enquanto o Presidente chinês, Xi Jinping, é esperado no Brasil para a cimeira dos chefes de Estado dos BRICS, em novembro.

Bolsonaro, assumido anticomunista, provocou apreensão em Pequim, durante a campanha eleitoral, com a aproximação a Taiwan e críticas à China.

"A China não está a comprar no Brasil, está a comprar o Brasil", afirmou na altura.

Depois de eleito, Bolsonaro enfatizou a sua intenção de "continuar a fazer negócios com todos sem distinção ideológica" e, desde que assumiu o cargo, em janeiro passado, suavizou as suas opiniões sobre o país asiático.