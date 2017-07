Brasil regista deflação de 0,23% em junho

Lusa 07 Jul, 2017, 15:03 | Economia

O IBGE destacou que os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico dos brasileiros, alimentos, habitação e transporte tiveram queda no mês passado.

Os preços dos combustíveis recuaram 2,84%, levando o grupo de transportes a um recuo de 0,52%, com destaque para as duas reduções seguidas no preço da gasolina no Brasil.

Na categoria habitação o resultado foi impulsionado pelas contas de energia elétrica, que em maio haviam subido 8,98%, mas fizeram um movimento contrário em junho e terminaram o mês em queda de 5,52%.

Já os alimentos, que representam 26% do índice de inflação, tiveram deflação de 0,50%.

Segundo Eulina Nunes, coordenadora de índices de preços do IBGE, a baixa nos preços "reflete os resultados positivos da safra e os efeitos da redução no poder aquisitivo da população, que levam o comércio a fazer ofertas e promoções".

O órgão de estatísticas brasileiro também informou que o resultado foi o mais baixo para um mês de junho desde o início do plano real, que controlou a hiperinflação no país na década de 1990.