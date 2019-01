Brasil regista inflação de 3,75% em 2018

Lusa11 Jan, 2019, 12:56 | Economia

Segundo o órgão de pesquisas brasileiro, a inflação no Brasil em 2018 foi pressionada principalmente pelos preços dos produtos e serviços de habitação, transportes e alimentos. Juntos, estes três grupos foram responsáveis por 66% do índice.

O resultado da taxa de inflação no país veio dentro do esperado pelos agentes do mercado, que previam uma inflação de 3,69%, segundo a última pesquisa do boletim Focus divulgada pelo Banco Central brasileiro.

Em dezembro, a alta de preços no país atingiu a menor taxa desde 1994 ficando em 0,15% face aos 0,44% registados no mesmo mês em 2017.

A inflação neste mês foi impulsionada pelas altas dos produtos ligados aos grupos alimentação e bebidas (0,44%), vestuário (1,14%) e saúde e cuidados pessoais (0,32%), que contribuíram com 0,21 pontos percentuais para o índice.

Por outro lado, os transportes (-0,54%) e habitação (-0,15%) seguraram o índice com contribuição negativa de 0,12 pontos percentuais.

O IBGE informou ainda que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que considera a cesta de produtos das famílias com rendimento de um a cinco salários, também ficou em 0,14% em dezembro e fechou o ano em 3,43%.