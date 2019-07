Brasil regista menor taxa de inflação do ano em junho

Lusa10 Jul, 2019, 17:49 | Economia

A inflação no país acumula um crescimento de 2,23% no ano e de 3,37% nos últimos 12 meses, abaixo da meta de 4,25% definida pelo Governo para o ano.

O IBGE destacou que a inflação menor foi puxada pela queda dos preços dos transportes e dos alimentos, que recuaram 0,31% e 0,25%, respetivamente, na comparação com maio.

"Os dois grupos ajudaram a conter os preços em junho. Eles pesam 43%, quase a metade do IPCA", explicou Fernando Gonçalves, o gerente de Índice de Preços do IBGE.

A deflação nos preços associados aos transportes foi causada pela queda nos preços dos combustíveis. O valor da gasolina recuou 2,04%, do óleo diesel (-0,83%) e do combustível feito a partir da cana-de-açúcar, o etanol (-5,08%).

O grupo de alimentos registou a segunda deflação seguida, pressionado pela redução nos preços das frutas e do feijão, que somam três quedas consecutivas.

De acordo com o IBGE, a maior oferta e a redução no consumo de frutas e hortaliças no inverno ajudam a explicar a deflação dos alimentos no mês.

"Dependendo do tipo de fruta, as pessoas acabam por consumir menos nesta época do ano. A laranja também está com uma colheita boa, por exemplo, o que leva a uma baixa nos preços", disse Fernando Gonçalves.

Já o grupo de saúde e cuidados pessoais registou uma subida de 0,64%, maior variação e categoria que teve o maior impacto individual na inflação de junho.