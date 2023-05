Brasil viabilizou sobrevivência da TAP por 15 anos, afirma ex-administrador

"Aquilo que viabilizou a sobrevivência da TAP durante 15 anos foi o Brasil e aquilo que permitiu que a TAP se tornasse na maior operadora estrangeira no Brasil foi o investimento feito na VEM (manutenção)" disse Diogo Lacerda Machado que está hoje a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação na sequência de um requerimento do PSD para esclarecimentos sobre a situação da TAP no período 2015-2023.







"Se não houvesse investimento no Brasil (hoje) não havia provavelmente TAP", referiu, repetindo que "a TAP viveu e vive do Brasil", que "é o seu principal ativo estratégico" e que este "foi de longe o melhor investimento que a TAP fez em 50 anos".



O investimento no Brasil, disse ainda o gestor, "foi o que viabilizou a sustentabilidade da TAP e que permitiu construir o hub de Lisboa", insistindo que, segundo os seus cálculos, o mesmo alavancou em 15 anos receitas no valor de entre 10 a 15 mil milhões de euros.