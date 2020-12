Brexit. Bruxelas propõe medidas de contingência para possibilidade de não acordo

“Há agora significativa incerteza de que seja possível haver um acordo operacional a 1 de janeiro de 2021”, refere uma nota da Comissão Europeia.

Apesar de reiterar a vontade de um acordo, a Comissão anuncia a apresentação de um conjunto de medidas de contingência que “garantem a conectividade aérea e rodoviária recíproca básica entre a UE e o Reino Unido, bem como a possibilidade de acesso recíproco de pesca por navios da UE e do Reino Unido às águas uns dos outros”.







Medidas que deverão tapar o buraco da falta de acordo sobre as relações comerciais entre os dois blocos na sequência do Brexit.

Se não for atingido um acordo, estas medidas vão terminar ao fim de um determinado período. O documento cita a presidente da Comissão Europeia, para dizer que as negociações ainda continuam, mas dada a proximidade temporal (1 de janeiro), “não há garantia de que se e quando chegarmos a um acordo, ele possa estar ativo nessa data. A nossa obrigação é estarmos preparados para todas as eventualidades, inclusivamente de um não acordo até 1 de janeiro de 2021. Por isso, apresentamos hoje estas medidas”.Um cenário de não acordo significará disrupções em várias áreas. A Comissão alerta que em alguns setores, essas disrupções poderão ser “desproporcioanadas”. Setores em que os próprios agentes não conseguem adoptar medidas para mitigar o problema.

Por um lado, as ligações aéreas básicas. A Comissão propõe uma Regulamentação para assegurar determinados serviços aéreos entre o Reino Unido e a União Europeia durante seis meses, desde que o Reino Unido assegure o mesmo.





Por outro lado,através de regulamento que assegure que vários certificados de segurança para produtos podem continuar a ser usados pela aviação comunitária sem problemas, evitando que os aviões tenham de ficar em terra.são outro dos pontos alvo de medidas de contingência. Nesta área, a proposta é de um regulamento que cobre a conectividade básica no que diz respeito ao transporte rodoviário de carga e de passageiros por 6 meses, desde que o Reino Unido garanta o mesmo aos transportadores da EU.Uma proposta de regulamento para criar o quadro jurídico adequado até 31 de dezembro de 2021, ou até que um acordo de pesca com o Reino Unido seja concluído - qualquer que seja a data anterior - para o acesso recíproco continuado dos navios da UE e do Reino Unido às águas uns dos outros após 31 de dezembro de 2020. “Para garantir a sustentabilidade da pesca e tendo em vista a importância da pesca para a subsistência económica de muitas comunidades, é necessário facilitar os procedimentos de autorização das embarcações de pesca”, defende a Comissão.

A Comissão garante que irá trabalhar com o Parlamento Europeia e o Conselho para facilitar a entrada destes regulamentos medidas em vigor a 1 de janeiro de 2021.





A disrupção ocorrerá com ou sem um acordo entre a UE e o Reino Unido sobre seu relacionamento futuro. Esta é a consequência natural da decisão do Reino Unido de abandonar a União e deixar de participar no Mercado Único e na União Aduaneira da UE. A Comissão sempre foi muito clara sobre isto”, pode ler-se no comunicado.

Pós-Brexit ainda sem acordo

O Reino Unido deixou a União Europeia a 31 de janeiro de 2020. O período de transição acordado então iria vigorar até 31 de dezembro deste ano, tempo que serviria para negociar a relação futura.







No entanto, esse acordo ainda não está firmado e continuam as divergências entre a UE e o Reino Unido sobre a relação entre as duas partes, depois da reunião de quarta-feira à noite entre a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico. O próximo domingo é o novo prazo, não oficial, para que ambas as partes encontrem um caminho para o estabelecimento de uma parceria após a consumação da saída do Reino Unido do espaço UE.







A possibilidade de um prolongamento do período de transição volta a ser falada com insistência, mas Boris Johnson tem dado sinais de que não pretende avançar com o respetivo pedido, essencial para que possa ser considerado e eventualmente aprovado pelo bloco comunitário.O pós-Brexit será um dos assuntos a discutir na reunião do Conselho Europeu, esta quinta-feira.