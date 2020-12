Brexit. Cada vez mais improvável um acordo comercial entre a Comissão Europeia e o Reino Unido

Ursula von der Leyen e Boris Johnson voltaram a falar ao telefone, mas a Presidenta da Comissão Europeia publicou um texto na rede social Twitter, no qual diz que, apesar dos avanços nas negociações, ainda há muitas matérias a dividir as partes, sobretudo a questão das pescas e as regras de concorrência, para garantir o acesso de cada uma das partes ao mercado da outra.