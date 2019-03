Brexit. Economia britânica cresceu 1,4% em 2018, ritmo mais baixo desde 2012

Lusa29 Mar, 2019, 11:39 | Economia

A primeira estimativa da ONS (Office for National Statistics) anunciada em 11 de fevereiro apontava para um crescimento anual de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), que se expandiu 0,2% no quarto trimestre face ao precedente, contra 0,7% no trimestre anterior.

A economia desacelerou no último trimestre de 2018 devido a um recuo do setor da construção e da produção industrial, relacionado com o processo do `Brexit`, ou saída britânica da União Europeia (UE), que prejudicou o investimento empresarial.

O setor dos serviços manteve-se estável, tendo contribuído para cerca de 80% do PIB.

A publicação do cálculo definitivo do crescimento da economia em 2018 coincide com a data em que o Reino Unido devia ter abandonado formalmente a UE, que não ocorreu porque o Parlamento britânico ainda não ratificou o acordo de saída.

A Câmara dos Comuns vota hoje pela terceira vez o tratado proposto pelo Governo da primeira-ministra, Theresa May, se bem que neste caso só inclua a parte relativa à retirada do bloco e não a que define a futura relação bilateral.

O pacto governamental foi rejeitado anteriormente em duas ocasiões, em 15 de janeiro e em 12 de março, tendo aumentado a incerteza que rodeia o processo e provocou oscilações na libra.

Em 13 de março, o Governo britânico reviu em baixa de 1,6% para 1,2% a previsão de crescimento económico em 2019, apesar de ter mantido a estimativa de 1,4% em 2020 e de 1,6% nos três anos seguintes.

Apesar da confusão suscitada pelo `Brexit`, a economia britânica tem-se mantido até agora relativamente estável, ainda que desacelerada, com a inflação atualmente em 1,8% e o desemprego no mínimo histórico de 3,9%.