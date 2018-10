Brexit: economia portuguesa deverá sofrer impacto negativo entre 0,5 e 1%

Augusto Santos Silva acredita que ainda é possível chegar a um acordo e que deve fazê-lo preferencialmente até ao final do ano, para dar tempo para ser ratificado pelos parlamentos britânico e europeu.



Mas o ministro também diz que as negociações não se esgotam a 29 de Março de 2019, data marcada para a saída do Reino Unido.



Ainda assim, para a CIP mais vale prevenir do que remediar, e por isso encomendou um estudo sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa, que contou com o apoio do Governo. Portugal está na segunda linha dos países mais afetados. Na primeira linha estão a Irlanda, a Holanda ou a Bélgica por exemplo.



Segundo o estudo, o investimento direto vindo do Reino Unido pode cair entre 0,5% e 1,9%.



Já as exportações portuguesas podem cair 15% no cenário mais optimista - ou até 26% se não for alcançado nenhum acordo.



O Reino Unido é o quarto maior cliente dos produtos portugueses e o primeiro mercado para o turismo português.



Um dos autores do estudo, o economista Augusto Mateus não tem dúvidas que, apesar de a saída do Reino Unido ser uma má opção para todos, traz oportunidades para as empresas portuguesas.



Ainda assim, a economia portuguesa não se livra de um impacto negativo entre 0,5% e 1%.



Os setores da informática e das componentes automóveis são os mais sensíveis e a região Norte é a que poderá sofrer mais com a saída do Reino Unido.