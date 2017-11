Brexit. Migração líquida regista maior queda desde que há registos

RTP30 Nov, 2017, 16:42 | Economia

A migração líquida é a diferença entre as pessoas que entram num país num determinado ano e o número de emigrantes que o deixam. Desde 1998 que o Reino Unido recebe pelo menos mais 100 mil pessoas por ano do que aquelas que saem mas a realidade poderá mudar em breve.



Entre junho de 2016 e junho de 2017, a migração líquida no Reino Unido passou de 336 mil para 230 mil pessoas. Ou seja, entraram mais 230 mil pessoas do que aquelas que saíram. É o número mais baixo desde pelo menos a década de 1980.



Ainda assim, a migração líquida para o Reino Unido continua a exceder os 100 mil por ano, devido à atração “por uma moeda forte, uma economia vibrante e as regras de contrato fáceis”, explica a Reuters.



O Governo de Theresa May pretende reduzir a migração líquida para as "dezenas de milhares", respondendo assim à preocupação dos britânicos sobre o impacto da imigração nos serviços públicos.

“Sinal de alarme”

Jonathan Portes, um professor de economia em Londres, associa a redução da migração líquida à desaceleração da economia britânica desde o referendo e ao enfraquecimento da libra esterlina.



Esta desvalorização da moeda do Reino Unido faz com que os trabalhadores estrangeiros ganhem menos quando convertem o dinheiro para o moeda do seu país nativo.



Jonathan Portes, que já antes temia que o Brexit prejudicasse a economia do país, considera que os dados confirmam esta sua expetativa. "Não são boas as notícias de que o Reino Unido é um lugar menos atrativo para viver e trabalhar e que, como resultado, vamos tornar-nos mais pobres”, diz o economista.



“Sinal de alarme”. É assim que o Instituto Pessoal e de Desenvolvimento vê a queda da migração líquida na economia do Reino Unido. O instituto explica que muitos empregadores estão a ter dificuldades a encontrar trabalhadores com experiência.



Já o eurodeputado britânico Steven Woolf, que fez campanha a favor do Brexit, considera que a imigração a longo prazo permanece alta.



“Estes números evidenciam a necessidade de o Reino Unido criar um novo sistema de imigração que comece no primeiro dia do Brexit”, acrescenta o deputado.

Trabalhadores estrangeiros

A queda dos imigrantes que trabalham no Reino Unido está a contribuir para um novo e mais lento “limite de velocidade” para a economia, mais propenso à inflação, explica o banco de Inglaterra.



O banco acrescenta que o crescimento económico do Reino Unido na última década esteve ligado ao aumento de trabalhadores estrangeiros, que agora tem vindo a diminuir.



A imigração está na lista das maiores preocupações entre aqueles que votaram a favor do Brexit no referendo de 2016. A saída do Reino Unido venceu o referendo com 52 por cento de votos a favor. A saída deverá concretizar-se até março de 2019.