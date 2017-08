Brexit ou a sombra que começa a escurecer os índices britânicos

Paulo Alexandre Amaral - RTP 03 Ago, 2017, 19:53 | Economia

Qualquer profissão de fé do banco de Inglaterra face ao Brexit, a decisão tomada o ano passado pelo povo de abandonar a União Europeia, foi remetida para 2019, único ano em que o banco mantém as previsões de crescimento (1,8 por cento). De resto, é tudo a descer.



Os números do crescimento foram revistos em baixa – para este ano, dos 1,9 por cento para os 1,7 por cento, e para 2018, dos 1,7 por cento para os 1,6 por cento – no que pode ser um sinal claro de que o Brexit está a pressionar a economia em geral e o poder de compra dos britânicos.Banco de Inglaterra espera agora que a economia cresça 1,7% este ano, previsão abaixo dos 1,9% estimados em maio; um crescimento de 1,6% em 2018, uma descida face aos antes esperados 1,7%; mantém-se para já a previsão de 1,8% para 2019.



O governador do Banco de Inglaterra não esconde que este cenário é uma das razões para se ter mantido a taxa de juro nos 0,25 por cento. Mark Carney alertou esta quinta-feira que o Brexit já está a afetar a economia britânica, nomeadamente colocando um travão nos investimentos que estariam planeados no país.



Diz Carney que a incerteza que existe à volta do que será a relação futura entre a União Europeia e Londres “está a pesar nas decisões das empresas e lares, travando tanto a oferta como a procura”.



“É evidente nas discussões que temos por todo o país com as empresas que as incertezas sobre a natureza do relacionamento futuro [com os ex-parceiros] estão a pesar nas decisões das empresas”, sublinhou em declarações registadas pela agência espanhola EFE. É também neste ambiente que a negociação de salários está igualmente a ser afectada no reino, com o banco central a estimar que o aumento seja em 2018 de 3 por cento, ao invés dos 3,5 por cento anteriormente projectados.



Mark Carney sustenta que o Brexit fez com que as companhias “estejam menos dispostas a oferecer maiores aumentos salariais, não estando claro qual será o tipo de acesso ao mercado [único europeu] nos próximos anos”, explicou o governador, assinalando que assim “o ritmo da velocidade da economia britânica se tem tornado mais lento”. Ou seja, sublinhando o argumento de um Brexit que como uma sombra trepa pelos quadros económicos ingleses.