Brexit. Renúncia britânica a promessas da Irlanda do Norte ameaça acordos

, nomeadamente o risco de um futuro acordo com Washington, onde existe um apoio considerável à Irlanda.

“Se o Governo britânico renegasse as suas obrigações legais sob o acordo de retirada do Brexit para proteger o acordo de Belfast, isso teria muitas consequências. Uma delas seria o fim de qualquer perspetiva de um acordo comercial entre o Reino Unido e os EUA”, escreveu no Twitter.

If UK Gov were to renege on its legal obligations under Brexit Withdrawal Agreement to protect Good Friday Agreement it would have many consequences. One would the end of any prospect of a 🇬🇧🇺🇸 trade deal — Bobby McDonagh (@BobbyMcDonagh1) February 23, 2020

“Mas não é apenas uma questão legal. Isso também iria prejudicar a reputação da Grã-Bretanha em outras negociações comerciais, porque levantaria a questão de saber se a Grã-Bretanha pode ser confiável”, acrescentou.Barnard disse ainda que uma das maiores questões que se levanta é o mistério relativo ao tamanho, à natureza ou à composição dos comités conjuntos entre o Reino Unido e UE. Estes vão discutir e concordar com a lista de controlos e verificações que serão necessários na Irlanda do Norte a partir de janeiro do próximo ano.“Pode haver um elemento de destaque aqui, pois ainda ninguém sabe quem está no comité conjunto ou nos outros comités, quando serão criados ou com que frequência se vão reunir”, explicou a professora universitária.Sob os termos do acordo Brexit assinado em janeiro, o Reino Unido e a UE já concordaram com várias de verificações entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. Com isto pretende-se evitar uma fronteira rígida entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A lista tem verificações na área da saúde e da segurança de alimentos e animais vivos que entram na região a partir da Grã-Bretanha.O protocolo da Irlanda do Norte entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021, independentemente de haver ou não um acordo comercial com a UE.