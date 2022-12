Brisa conclui obras de alargamento da A4 no túnel de Águas Santas na Maia

"A Brisa concluiu as obras de alargamento da A4, no sublanço Ermesinde / Águas Santas", pode ler-se num comunicado hoje enviado pela concessionária à agência Lusa, um processo que ocorre após "a abertura, no passado dia 07 de dezembro, das quatro vias no sentido Porto / Amarante".

De acordo com a Brisa, "os cerca de 80 mil veículos diários que circulam naquele importante eixo viário da região Norte passaram, a partir das 12 horas de hoje, a dispor também de quatro vias no sentido contrário".

No dia 05 de setembro, a Brisa tinha anunciado que as obras do túnel de Águas Santas terminariam no final de dezembro, mas com a conclusão anunciada hoje, antecipou "para antes do Natal o compromisso assumido" anteriormente.

"A Brisa investiu 43 milhões de euros na implementação de uma complexa solução de alargamento, que implicou, de forma faseada, a construção de uma terceira galeria do Túnel de Águas Santas", pode ler-se no comunicado.

A empreitada implicou também "a reabilitação das duas galerias existentes, a materialização de duas vias de circulação adicionais, em ambos os sentidos daquele sublanço, e a reformulação do Nó de Ermesinde, em serviço, na sua configuração final, desde 31 de outubro 2022".

Manuel Melo Ramos, presidente executivo da Brisa Concessão Rodoviária disse, citado no comunicado, que o objetivo das obras foi "aumentar a capacidade da A4 e melhorar o serviço prestados aos seus utilizadores, sobretudo o serviço prestado aos habitantes dos concelhos que esta autoestrada atravessa".

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas -- Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.