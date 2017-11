Brisa nota como inovação anda mais depressa que a regulamentação

Lusa09 Nov, 2017, 16:55 | Economia

Na conferência de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, a decorrer em Lisboa, o responsável referiu a revolução tecnológica que se vive e como "a inovação está numa velocidade mais rápida do que a regulamentação", estando as cidades a liderar muitos dos processos, por serem as primeiras a acusarem os impactos.

O responsável explicou que à sua operação de base, a gestão de infraestruturas rodoviárias, a empresa juntou recentemente a mobilidade, com um serviço de partilha de veículos, e em breve apostará na divisão de boleias e estuda `hubs` de mobilidade.

Ao lado do fundador e presidente executivo do Bla Bla Car, o `gigante` da partilha de boleias, Nicolas Brusson, o português informou que a Brisa vai lançar um projeto piloto "semelhante ao Bla Blar Car", na área do denominado `ride-sharing` (partilha de boleias) e está a pensar em "infraestruturas para as áreas urbanas", com o estudo de `hubs` de soluções de transportes.

Segundo Vasco de Mello, o objetivo destas plataformas que podem juntar várias formas de mobilidade é que as pessoas estacionem os seus carros e percorram os últimos quilómetros em outros meios de transporte.

A Web Summit termina hoje, no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.

Segundo a organização, nesta segunda edição do evento em Portugal, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, duas mil `startups`, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.