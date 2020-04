Brisa vai ser vendida

Este negócio avalia a maior concessionária de autoestradas portuguesa acima dos três mil milhões de euros.



O grupo José de Mello vai manter-se como acionista de referência, com 17 por cento do capital e participar na gestão.



Para o negócio avançar é ainda necessária a autorização dos reguladores, o que deverá acontecer no terceiro trimestre deste ano.