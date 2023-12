Britânicos investem 9,2 ME para aumentar fazenda moçambicana de abacate e macadâmia

Numa informação ao mercado a que a Lusa teve hoje acesso, a AgDevCo confirma o investimento nesta produtora agrícola moçambicana, que opera no distrito de Sussundenga desde 2012, tirando partido das "condições ideais de cultivo" locais. Explica que até ao momento foram plantados 270 hectares de macadâmias e 174 hectares de abacates sob irrigação e que o investimento da AgDevCo permitirá à Dowson "expandir a produção para mil hectares nos próximos cinco anos".

"Temos o prazer de fazer parceria com a Dowson, para fazer este grande investimento no mercado de Moçambique, na indústria da macadâmia e do abacate, ajudando a abrir novos mercados de exportação. Ficámos impressionados com a gestão da Dowson e o uso de tecnologia para otimizar a produtividade nas fazendas. A expansão irá impulsionar a criação de empregos rurais e o desenvolvimento de competências", afirma Kirk Lynch, gerente sénior do grupo britânico, citado na mesma informação.

A AgDevCo descreve-se como um grupo investidor especialista na agricultura africana, que investe no crescimento "de forma sustentável e impactante" do agronegócio, contando com um portfólio atual de 183 milhões de dólares em fundos comprometidos em 41 empresas.

A agricultura moçambicana tem vindo a afirmar-se na produção de abacate para exportação e nos últimos anos apostou igualmente na macadâmia ou "noz de Moçambique" como também é conhecida localmente.

Para Jack Brotherton, cofundador e diretor-executivo da Dowson, este "financiamento estruturado" vai garantir a expansão da fazenda, "tanto em macadâmias como em abacates", permitindo ao mesmo tempo "o amadurecimento das árvores" antes de começar a pagar o investimento.

"Estamos ansiosos por um relacionamento longo e mutuamente benéfico com a AgDevCo", acrescenta, citado na mesma informação.